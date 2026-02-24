Американца посадили на 54 года за похищение и изнасилование ребенка

В США суд лишил свободы на 54 года 57-летнего жителя Лос-Анджелеса, Хавьера Арисменди, который похитил 10-летнего ребенка, а затем совершил над ним сексуальное насилие, материал из People перевел aif.ru.
Как выяснило следствие, мужчина познакомился со своей жертвой в онлайн-игре на приставке Xbox. Он стал «проявлять знаки внимания» к ребенку, оплачивал ему дополнения к игре, а затем предложил встретиться.
Арисменди отправился к нему в Сакраменто, штат Калифорния, где и надругался над ним.
В понедельник, 23 февраля, суд признал мужчину виновным по двум пунктам обвинения в развратных действиях в отношении ребенка, похищении с целью растления, установлении контакта с несовершеннолетним с целью совершения похищения и развратных действий, а также в сексуальном насилии.
Автор материала подчеркивает, что Арисменди сможет выйти на свободу после 20 лет заключения по условно-досрочному освобождению для пожилых.
