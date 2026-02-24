В Челябинске за выходные двое детей попали под колёса автомобилей

По данным ведомства, первая авария случилась 23 февраля в 12:15 в Металлургическом районе. Возле дома № 36 на улице Богдана Хмельницкого 41-летний мужчина за рулём Lexus LX450" сбил 12-летнего мальчика, который переходил дорогу справа налево по ходу движения автомобиля. Ребёнок получил тяжёлые травмы. Его забрали в больницу. Оказалось, что водителя иномарки не раз штрафовали за превышение скорости.