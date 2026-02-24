Ричмонд
В Челябинске за выходные двое детей попали под колёса автомобилей

Аварии случились на нерегулируемых пешеходных переходах.

Источник: ГУ МВД России по Челябинской области

В Челябинске за минувшие выходные случились два ДТП с участием детей. Обе аварии случились на нерегулируемых пешеходных переходах. По каждому случаю ведётся административное расследование, сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным ведомства, первая авария случилась 23 февраля в 12:15 в Металлургическом районе. Возле дома № 36 на улице Богдана Хмельницкого 41-летний мужчина за рулём Lexus LX450" сбил 12-летнего мальчика, который переходил дорогу справа налево по ходу движения автомобиля. Ребёнок получил тяжёлые травмы. Его забрали в больницу. Оказалось, что водителя иномарки не раз штрафовали за превышение скорости.

Второе ДТП произошло спустя пять часов в Тракторозаводском районе. На улице Хохрякова 23-летняя девушка-водитель «Лады Приоры» сбила 11-летнюю девочку. Школьница тоже переходила дорогу по нерегулируемому переходу. Пострадавшую госпитализировали с ушибами и ссадинами.