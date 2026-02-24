«МК»: Устроивший взрыв около Савеловского вокзала действовал по указке аферистов

Взрыв около Савеловского вокзала произошел в ночь на 24 февраля. Неизвестный подошел к полицейской машине, после чего произошла детонация. В результате взрыва погиб сотрудник ДПС — старший лейтенант полиции Денис Братущенко. У мужчины остались жена и двое несовершеннолетних детей. Также пострадали двое других полицейских. Их доставили в больницу.