«МК»: Устроивший взрыв около Савеловского вокзала действовал по указке аферистов

Подрывник, который устроил взрыв около Савеловского вокзала в Москве, мог пойти на преступление по указке мошенников. Об этом во вторник, 24 февраля, сообщил «МК».
— По одной из версий, террорист, устроивший подрыв машины автоинспекторов, действовал по приказу телефонных мошенников. Возможно, он даже не знал, что несет бомбу — или думал, что ВУ небольшой мощности, — говорится в публикации.
Взрыв около Савеловского вокзала произошел в ночь на 24 февраля. Неизвестный подошел к полицейской машине, после чего произошла детонация. В результате взрыва погиб сотрудник ДПС — старший лейтенант полиции Денис Братущенко. У мужчины остались жена и двое несовершеннолетних детей. Также пострадали двое других полицейских. Их доставили в больницу.
По факту взрыва возбудили уголовное дело. Следователи работают около Савеловского вокзала, устанавливая все обстоятельства трагедии. Что известно о взрыве — в материале «Вечерней Москвы».