Сотрудники СК продолжают работать на месте взрыва у Савеловского вокзала

Специалисты Следственного комитета России продолжают работать на месте взрыва около Савеловского вокзала в Москве. Об этом во вторник, 24 февраля, сообщили в пресс-службе СК РФ.
На данный момент сотрудники ведомства осматривают поврежденную в результате случившегося служебную машину. Место происшествия пришлось оцепить до выяснения всех обстоятельств произошедшего, уточнили в Telegram-канале.
24 февраля около Савеловского вокзала в Москве произошел взрыв — неизвестный подошел к машине ДПС, после чего сдетонировало взрывное устройство. В результате инцидента погиб сотрудник полиции — старший лейтенант полиции Денис Братущенко. «Вечерняя Москва» собрала все подробности произошедшего.