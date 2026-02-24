4600 моряков на самом дорогом авианосце США захлёбываются калом у берегов Ирана

Чрезвычайное происшествие на авианосце США. Видео © Telegram / Mash.
На борту находится экипаж из более 4600 человек, и ситуация с санитарными удобствами с каждой минутой становится всё более неприятной. Рабочих туалетов почти не осталось, очереди к ним растягиваются на 45 минут. В море починить систему оказалось невозможно — техника не справляется.
В то время как Вашингтон рассматривает варианты ударов по Ирану, главный ударный авианосец флота вынужден решать бытовую проблему. Теперь гигантский корабль ждёт захода в греческий порт — иначе экипаж просто утонет в собственных отходах, а вместе с ними и амбиции Пентагона в регионе.
Видимо, теперь дата возможного нанесения удара США по Ирану сдвигается, хотя ранее СМИ утверждали, что американская армия приступит к бомбардировкам 23−24 февраля. При этом в Белом доме нет единого мнения о том, насколько на самом деле нужна такая атака.
