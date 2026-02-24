Спасатели тушат крупный природный пожар в Хасанском округе Приморья

В борьбе с огнем задействована крупная группировка: более ста человек личного состава и почти два десятка единиц спецтехники. Для мониторинга обстановки и координации действий с воздуха используются два квадрокоптера. В региональном МЧС отмечают, что это не единственный случай палов в этом году — пожарные выезжали на подобные вызовы уже 56 раз с начала года. Хотя эта цифра ниже прошлогодних показателей, спасатели призывают жителей края к бдительности и строгому соблюдению правил безопасности.