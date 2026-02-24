Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели тушат крупный природный пожар в Хасанском округе Приморья

Крупный природный пожар разгорелся в Хасанском округе Приморья.

Источник: Комсомольская правда

В Приморском крае экстренные службы борются с масштабным возгоранием сухой травы. Пламя охватило территорию вблизи поселка Краскино. Об этом сообщили в региональном минприроды.

Очаг пожара был обнаружен утром 24 февраля в Хасанском муниципальном округе. Трава загорелась примерно в четырех с половиной километрах от поселка Краскино, на территории, прилегающей к лечебно-оздоровительной местности «Ясное». По предварительным данным, огонь распространился уже на тысячу гектаров.

В борьбе с огнем задействована крупная группировка: более ста человек личного состава и почти два десятка единиц спецтехники. Для мониторинга обстановки и координации действий с воздуха используются два квадрокоптера. В региональном МЧС отмечают, что это не единственный случай палов в этом году — пожарные выезжали на подобные вызовы уже 56 раз с начала года. Хотя эта цифра ниже прошлогодних показателей, спасатели призывают жителей края к бдительности и строгому соблюдению правил безопасности.