Очередного экс-начальника лишают свободы за взятку при незаконном подключении к электросетям в Приморье

Фигурант занимал должность начальника электрических сетей Надеждинского района подразделения АО ДРСК «Приморские южные электрические сети». В 2023 году он принял от застройщика взятку в размере 500 тысяч рублей, денежные средства передал посредник.
За взятку начальник обеспечил беспрепятственную приёмку сетевого имущества организации в собственность предприятия без соблюдения установленных процедур. Объекты, сдачу которых в эксплуатацию требовалось ускорить, находятся в селе Прохладное. Речь шла о трансформаторных подстанциях, которые требовалось поставить на баланс «ДРСК» и включить в диспетчерскую схему, пренебрегая несоответствием технических условий для присоединения к электрическим сетям.
Бывшего представителя сетевой компании признали виновным в получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и приговорили к семи годам и двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 1 миллион рублей. Сверх этого штрафа полученные в виде взятки полмиллиона конфискуют в доход государства. Приговор ещё не вступил в законную силу.
Обвинительные приговоры в отношении взяткодателя и посредника уже вынесены.
Ранее коррупционная схема с подключением жилых домов и других объектов к электрическим сетям среди должностных лиц Дальневосточного управления Ростехнадзора и Владивостокского предприятия электрических сетей. Подключения объектов с нарушениями создавали проблемы в первую очередь потребителям. Например, из-за аварии на сетях после сдачи в эксплуатацию ЖК «Академгородок», подключённого по временной схеме, оказалась обесточена часть пригорода Владивостока.