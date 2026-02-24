Очередного экс-начальника лишают свободы за взятку при незаконном подключении к электросетям в Приморье

За взятку начальник обеспечил беспрепятственную приёмку сетевого имущества организации в собственность предприятия без соблюдения установленных процедур. Объекты, сдачу которых в эксплуатацию требовалось ускорить, находятся в селе Прохладное. Речь шла о трансформаторных подстанциях, которые требовалось поставить на баланс «ДРСК» и включить в диспетчерскую схему, пренебрегая несоответствием технических условий для присоединения к электрическим сетям.