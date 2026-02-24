Ричмонд
В Новосибирске произошло 26 пожаров за неделю

Один человек погиб, еще шестеро получили травмы.

Источник: Комсомольская правда

За минувшую неделю в Новосибирске произошло 26 пожаров. Один человек погиб, еще шестеро получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В жилом секторе случилось 19 возгораний. Из них 11 в многоквартирных домах, три в частных, два в дачных и садовых обществах, еще три в банях, гаражах и надворных постройках.

В многоквартирных домах погиб один человек и четверо пострадали. Еще по одному человеку травмировались в частном доме и в садовом строении. Три пожара произошли в нежилых зданиях, два на транспорте, еще два на прочих объектах.