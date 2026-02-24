Житель Алтая насмерть сбил женщину и зарубил топором отца, который отказался его покрывать

Как сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю, водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь со стороны улицы Гагарина, допустил наезд на пешехода на нерегулируемом переходе. Жертвой аварии стала женщина 1962 года рождения, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель не остановился для оказания помощи и скрылся.