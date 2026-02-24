Житель Алтая насмерть сбил женщину и зарубил топором отца, который отказался его покрывать

В Алтайском крае задержан местный житель, подозреваемый в совершении двух тяжких преступлений за одно утро. Мужчина скрылся с места смертельного ДТП, после чего убил собственного отца.
Как сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю, водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь со стороны улицы Гагарина, допустил наезд на пешехода на нерегулируемом переходе. Жертвой аварии стала женщина 1962 года рождения, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель не остановился для оказания помощи и скрылся.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого — им оказался местный житель 1985 года рождения.
Подробности дальнейших действий задержанного раскрыли в прокуратуре Алтайского края. По версии ведомства, скрывшись с места ДТП на автомобиле ВАЗ-2115, мужчина направился к своему отцу.
В доме между родственниками произошел конфликт. В ходе ссоры подозреваемый нанес пенсионеру множественные удары топором в область головы и туловища. Пожилой мужчина скончался.
Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль ход расследования уголовных дел, возбужденных по фактам смертельного ДТП и убийства. Надзорное ведомство поручило поддержать ходатайство следствия о заключении фигуранта под стражу.
По информации телеграм-канала 112, причиной жестокой расправы над отцом стал отказ последнего взять на себя ответственность за аварию.