На Тибете заплутавшая туристка выжила, обмазавшись навозом, чтобы согреться

На Тибете найдена потерявшаяся 22 февраля на горе Кула-Кангри туристка. Как сообщает издание Sohu, женщина выжила, обмазавшись коровьим навозом, чтобы согреться.
В поисках потерявшейся туристки приняли участие местные жители и спасатели.
«Пропавшая женщина была успешно найдена и находилась в добром здравии», — сказано в статье.
Туристка передана местным городским властям и органам общественной безопасности.
