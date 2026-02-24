Ричмонд
На Тибете заплутавшая туристка выжила, обмазавшись навозом, чтобы согреться

В горах Тибета нашли живой туристку, потерявшуюся 22 февраля.

Источник: Аргументы и факты

На Тибете найдена потерявшаяся 22 февраля на горе Кула-Кангри туристка. Как сообщает издание Sohu, женщина выжила, обмазавшись коровьим навозом, чтобы согреться.

В поисках потерявшейся туристки приняли участие местные жители и спасатели.

«Пропавшая женщина была успешно найдена и находилась в добром здравии», — сказано в статье.

Туристка передана местным городским властям и органам общественной безопасности.

Ранее сообщалось, что в США туристка позвонила в службу спасения и умерла, не дождавшись помощи.

Также стало известно о смерти туристки из РФ на Бали. Женщина скончалась из-за сердечной недостаточности.

