СК подтвердил, что причиной взрыва у Савеловского вокзала стал самоподрыв

Причиной взрыва около Савеловского вокзала в столице, в результате которого погиб сотрудник ДПС, стал самоподрыв неизвестного мужчины. Об этом во вторник, 24 февраля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
— Установлено, что в ночь с 23 на 24 февраля к трем сотрудникам Госавтоинспекции, которые несли службу на площади Савеловского вокзала в Москве, подошел мужчина и произвел самоподрыв. В результате преступных действий один сотрудник ДПС и сам злоумышленник скончались на месте происшествия, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
При взрыве также пострадали двое других полицейских. Силовиков доставили в больницу. Погибшим сотрудником ДПС оказался старший лейтенант полиции Денис Братущенко. У мужчины остались жена и двое несовершеннолетних детей. Семьям погибшего и пострадавших окажут всю необходимую помощь.
По факту взрыва СК возбудил уголовное дело. По данным СМИ, подрывник мог действовать по указке мошенников.