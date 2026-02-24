СК подтвердил, что причиной взрыва у Савеловского вокзала стал самоподрыв

— Установлено, что в ночь с 23 на 24 февраля к трем сотрудникам Госавтоинспекции, которые несли службу на площади Савеловского вокзала в Москве, подошел мужчина и произвел самоподрыв. В результате преступных действий один сотрудник ДПС и сам злоумышленник скончались на месте происшествия, — рассказали в Telegram-канале ведомства.