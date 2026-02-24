В Минске пенсионерка отдала $13 000 на вклад и три месяца ждала возвращения денег с процентами

Минчанка отдала $13 000 на вклад и не получила ни денег, ни проценты — вот почему. Подробности сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
В милицию позвонила 74-летняя жительница Минска. Женщина сообщила, что в сентябре 2025 года ей позвонил незнакомец. Звонивший сообщил, что пенсионерка случайно стала соучастницей преступления и теперь ей грозит уголовная ответственность, а также обыск, в ходе которого будут изъяты все ее накопления.
Чтобы спасти сбережения, минчанке порекомендовали задекларировать деньги. Она согласилась и передала 13 000 долларов молодому человеку, которого кураторы представили как внештатного курьера Национального банка.
Затем аферисты по телефону убедили пожилую минчанку, что для безопасности ее деньги были зачислены на безотзывный вклад и через три месяца вернутся с процентами. На протяжении всего этого времени мошенники поддерживали с женщиной связь, убеждая, что все идет по плану.
«Но когда в назначенное время деньги так и не были возвращены, минчанка поняла, что стала жертвой преступления», — отметили в милиции.
По указанному факту было заведено уголовное дело за мошенничество.
Ранее милиция Минска предупредила о мошенниках, которые требуют написать расписку под диктовку.
Тем временем в Гомеле ИП не зарегистрировал юрлицо и получил крупный штраф.
Также белоруска-участница шоу «Голос» Ксения Аксютик рассказала о попытках попасть в проект: «Было не очень приятно».