26-летний омич за две недели украл духи, еду, фотоаппарат и ноутбук

На протяжении двух недель в полицию поступали заявления о хищениях из магазинов.

Источник: Freepik

В Омске заключили под стражу 26-летнего местного жителя, обвиняемого в серии краж и грабеже. Об этом сообщили в УМВД России по Омской области.

На протяжении двух недель в полицию поступали заявления о хищениях из магазинов в Центральном, Кировском и Ленинском округах. Сначала злоумышленник похитил два флакона духов стоимостью 37 тысяч рублей из магазина на проспекте Маркса. Затем объектами его внимания стали сыр, масло и кофе в супермаркетах на проспекте Комарова и улице Куйбышева.

Позже фигурант украл дорогостоящий фотоаппарат из магазина на улице Перелета. Последнее преступление он совершил в магазине электроники: отсоединил ноутбук от электросети и выбежал с ним на улицу.

Сотрудники уголовного розыска задержали ранее неоднократно судимого за аналогичные преступления омича в квартире у знакомой в Кировском округе. Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Грабеж».

