26-летний омич за две недели украл духи, еду, фотоаппарат и ноутбук

На протяжении двух недель в полицию поступали заявления о хищениях из магазинов в Центральном, Кировском и Ленинском округах. Сначала злоумышленник похитил два флакона духов стоимостью 37 тысяч рублей из магазина на проспекте Маркса. Затем объектами его внимания стали сыр, масло и кофе в супермаркетах на проспекте Комарова и улице Куйбышева.