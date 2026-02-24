Огонь перекинулся со 2 на 3 этаж: женщина пострадала при пожаре в Воронеже

Пожар вспыхнул в пятиэтажном жилом доме на улице Краснозвёздной в Воронеже вечером понедельника, 23 февраля.
По данным регионального ГУ МЧС России, сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире, расположенной на втором этаже дома № 18, поступило спасателям в 17:14. Огонь повредил комнату и балкон по всей площади. Также из-за высокой температуры в двух комнатах были полностью повреждены натяжные потолки.
Распространившееся пламя повредило деревянную обшивку стены и остекление балкона этажом выше. В одной из комнат также пострадал натяжной потолок.
Из горящего дома самовыводом были эвакуированы четыре человека. При пожаре пострадала женщина, проживающая на четвёртом этаже. Её доставили в ОКБ № 1 в Воронеже.
Потушить пожар удалось при помощи восьми человек и двух единиц техники.