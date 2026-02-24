Огонь перекинулся со 2 на 3 этаж: женщина пострадала при пожаре в Воронеже

По данным регионального ГУ МЧС России, сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире, расположенной на втором этаже дома № 18, поступило спасателям в 17:14. Огонь повредил комнату и балкон по всей площади. Также из-за высокой температуры в двух комнатах были полностью повреждены натяжные потолки.