Огонь перекинулся со 2 на 3 этаж: женщина пострадала при пожаре в Воронеже

Горожанку госпитализировали.

Пожар вспыхнул в пятиэтажном жилом доме на улице Краснозвёздной в Воронеже вечером понедельника, 23 февраля.

По данным регионального ГУ МЧС России, сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире, расположенной на втором этаже дома № 18, поступило спасателям в 17:14. Огонь повредил комнату и балкон по всей площади. Также из-за высокой температуры в двух комнатах были полностью повреждены натяжные потолки.

Распространившееся пламя повредило деревянную обшивку стены и остекление балкона этажом выше. В одной из комнат также пострадал натяжной потолок.

Из горящего дома самовыводом были эвакуированы четыре человека. При пожаре пострадала женщина, проживающая на четвёртом этаже. Её доставили в ОКБ № 1 в Воронеже.

Потушить пожар удалось при помощи восьми человек и двух единиц техники.