Житель омской глубинки до смерти забил 74-летнего старика

В деревне Чаунино Большеуковского района Омской области до смерти забил 74-летнего старика. Рецидивиста заключили под стражу. О расследовании уголовного дела сообщили в СУ СКР по Омской области.
Как рассказали в ведомстве, 55-летний подозреваемый был неоднократно судим. Со своей жертвой он проживал в одном доме, два пожилых человека вели в сельской глубинке совместное хозяйство.
Трагедия произошла вечером 20 февраля. 55-летний подозреваемый ни с того ни с сего ополчился на соседа и схватился за палку. По версии следствия, он так сильно избил старика, что от полученных травм тот умер на следующий день.
Мужчину задержали, ему предъявлено обвинение по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». По ходатайству следствия, суд заключил селянина под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Отдала две машины и все сбережения: омичка осталась нищей после общения мошенниками.
В Омске объявили в розыск проворовавшегося экс-председателя ЖСК «Уют».