В Чунском районе 20-летний парень убил двух человек, пытаясь скрыть кражу

В поселке Кедровом Чунского района мужчина убил двух человек. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР по Иркутской области, в марте 2025 года 20 летний парень, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришёл к знакомым на улицу Станционную. Поводом стал слух о том, что он украл у них мобильный телефон. Разговор быстро перерос в конфликт: один из потерпевших ударил гостя кочергой по руке и попытался скрыться в дровянике.