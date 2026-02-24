Ричмонд
В Чунском районе 20-летний парень убил двух человек, пытаясь скрыть кражу

Обвиняемый схватил топор, догнал 52 летнего мужчину и ударил его по голове.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Кедровом Чунского района мужчина убил двух человек. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР по Иркутской области, в марте 2025 года 20 летний парень, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришёл к знакомым на улицу Станционную. Поводом стал слух о том, что он украл у них мобильный телефон. Разговор быстро перерос в конфликт: один из потерпевших ударил гостя кочергой по руке и попытался скрыться в дровянике.

— Обвиняемый схватил топор, догнал 52 летнего мужчину и ударил его по голове — тот умер на месте. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый вернулся в квартиру и убил 57 летнего соседа, который видео нападение. После этого он выбросил топор по дороге в свой посёлок, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Тела обнаружили соседи и родственник одной из жертв, которые сразу сообщили в полицию. Подозреваемого задержали. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье «Убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление». Уголовное дело направлено в суд.