Актрису Кулишенко из «Онегина» избили в пабе в Петербурге

Актриса Кристина Кулишенко, известная по ролям в сериалах «Невский» и «Морские дьяволы», попала в больницу после драки с пьяной компанией в баре в центре Петербурга. Девушка отмечала 23 Февраля в London Pub на проспекте Римского-Корсакова вместе с молодым человеком и приятелем.