Актрису Кулишенко из «Онегина» избили в пабе в Петербурге

Актриса Кристина Кулишенко, известная по ролям в сериалах «Невский» и «Морские дьяволы», попала в больницу после драки с пьяной компанией в баре в центре Петербурга. Девушка отмечала 23 Февраля в London Pub на проспекте Римского-Корсакова вместе с молодым человеком и приятелем.
Знакомый актрисы выпил лишнего и начал оскорблять других посетителей. Компанию попросили выйти. Но на улице их уже ждали. Двое мужчин набросились на ребят. Больше всего досталось Кристине: рассвирепевший незнакомец дважды ударил ее по лицу.
— Актрису госпитализировали с ушибами, гематомами мягких тканей головы и ссадинами. Сейчас она уже дома. Что конкретно произошло и кто именно напал на артистку, выясняют правоохранители, — пишет 78.ru.
39-летняя Кулишенко — выпускница Военно-медицинской академии, но выбрала сцену. Зрители знают ее по фильму «Онегин» и сериалам «Морские дьяволы», «Невский», «Первый отдел», «Проект “Анна Николаевна”».