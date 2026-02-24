В Кишиневе задержаны трое иностранцев: Мошенники пытались продать арендованный BMW за 100 тысяч евро

Полицейские и прокуроры столичного сектора Буюканы при поддержке бойцов спецназа Fulger задержали с поличным троих иностранных граждан.
Молодые люди в возрасте 23, 25 и 27 лет были пойманы в момент попытки незаконно продать элитный автомобиль на территории Кишинева.
Согласно собранным доказательствам, подозреваемые действовали скоординированно и входили в состав криминальной группировки, специализирующейся на мошеннических схемах.
Злоумышленники взяли в аренду автомобиль марки BMW, рыночная стоимость которого оценивается примерно в 100 тысяч евро. Впоследствии они планировали продать машину по заниженной цене, введя потенциального покупателя в заблуждение ради получения быстрой нелегальной прибыли.
Сотрудники правоохранительных органов заранее задокументировали преступную деятельность и прервали аферу непосредственно в момент передачи денег и совершения фиктивной сделки.
«Трое подозреваемых были помещены под предварительный арест на 30 суток и рискуют получить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Расследование продолжается для установления всех обстоятельств дела и выявления других лиц, причастных к преступной схеме» — уточняет полиция Республики Молдова.
