Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кишиневе задержаны трое иностранцев: Мошенники пытались продать арендованный BMW за 100 тысяч евро

Полицейские и прокуроры столичного сектора Буюканы при поддержке бойцов спецназа Fulger задержали с поличным троих иностранных граждан [видео]

Источник: Комсомольская правда

Полицейские и прокуроры столичного сектора Буюканы при поддержке бойцов спецназа Fulger задержали с поличным троих иностранных граждан.

Молодые люди в возрасте 23, 25 и 27 лет были пойманы в момент попытки незаконно продать элитный автомобиль на территории Кишинева.

Согласно собранным доказательствам, подозреваемые действовали скоординированно и входили в состав криминальной группировки, специализирующейся на мошеннических схемах.

Злоумышленники взяли в аренду автомобиль марки BMW, рыночная стоимость которого оценивается примерно в 100 тысяч евро. Впоследствии они планировали продать машину по заниженной цене, введя потенциального покупателя в заблуждение ради получения быстрой нелегальной прибыли.

Сотрудники правоохранительных органов заранее задокументировали преступную деятельность и прервали аферу непосредственно в момент передачи денег и совершения фиктивной сделки.

«Трое подозреваемых были помещены под предварительный арест на 30 суток и рискуют получить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Расследование продолжается для установления всех обстоятельств дела и выявления других лиц, причастных к преступной схеме» — уточняет полиция Республики Молдова.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Молдавское — значит, дорого: Друзья за границей просят прислать наши фрукты-овощи, — а где их взять.

Благополучно хороним наше сельское хозяйство, в супермаркетах импортных овощей-фруктов больше, чем отечественных продуктов (далее…).

Люди не строят, не инвестируют, не покупают, а выжидают и выживают: Почти 90 процентов жителей страны считают, что Молдова переживает тяжелейший экономический кризис — только власть вещает, что у нас всё хорошо.

Только от вида коммунальных счетов глаза из орбит вылезают (далее…).

Белый дом аплодировал молдаванке стоя: Скрипачка Панфили покорила Трампа, он назвал ее «великолепной», а где-то в это время заплакала президентка Санду.

Скрипачка из Молдовы Русанда Панфили выступила в Белом доме перед Дональдом Трампом — президент США приветствовал её стоя и назвал «невероятной и великолепной» [видео] (далее…).

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше