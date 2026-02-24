ВСУ ударили по Днепрорудненской больнице в Запорожской области

Украинские войска нанесли очередной удар по гражданской инфраструктуре Запорожской области, под огнем оказалось медицинское учреждение. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.
По данным главы области, атаке подверглась территория, прилегающая к Днепрорудненской больнице. Осколками выбиты стекла в терапевтическом отделении, а также поврежден легковой автомобиль, припаркованный рядом. По предварительной информации, пациенты и медицинский персонал не пострадали.
За минувшие сутки под огнем ВСУ также находились Каменско-Днепровский, Пологовский и Васильевский муниципальные округа, а также город Энергодар. Евгений Балицкий отметил высокую активность вражеских беспилотников в ночное время над Мелитополем и Мелитопольским округом. Силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы успешно работали над подавлением воздушных целей.
В настоящее время все службы региона продолжают работу в штатном режиме.