ВСУ ударили по Днепрорудненской больнице в Запорожской области

За минувшие сутки под огнем ВСУ также находились Каменско-Днепровский, Пологовский и Васильевский муниципальные округа, а также город Энергодар. Евгений Балицкий отметил высокую активность вражеских беспилотников в ночное время над Мелитополем и Мелитопольским округом. Силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы успешно работали над подавлением воздушных целей.