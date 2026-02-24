Ричмонд
Сыр, фотоаппарат и духи: в Омске задержали «многоцелевого» воришку

Задержанный 26-летний омич брал без оплаты любой товар, не брезгуя даже женской парфюмерией.

Источник: Комсомольская правда

Двухнедельную воровскую «гастроль» 26-летнего омича по разноплановым магазинами Омска прервали сотрудники полиции. Воришка не брезговал любым товаром, обчищая и продуктовые супермаркеты, и галантерейные магазины, и точки по торговле электроникой.

На протяжении двух недель омская полиция разыскивал дерзкого воришку, который «работал» сразу в трех городских округах: Ленинском, Центральном и Кировском. Следователей поражала на только широта «географии» совершенных по одинаковым признакам краж, но и «всеядность» преступника. Так на его счету были и сворованные сыр, масло и кофе в продуктовых супермаркетах, парочка флаконов с дорогими женскими духами из парфюмерного бутика, а также фотоаппарат и ноутбук из магазинов, торгующих бытовой техникой и электроникой.

Именно кража ноутбука подвела преступника — он попал на магазинную камеру слежения и спустя короткое время был задержан в квартире у своей подруги. Оказалось, что вор был знаком омским полицейским. Им оказался неоднократно судимый 26-летний омич, который встретит наступающую весну уже в казенном учреждении: по уголовным статьям «Кража» и «Грабеж» его ждет достаточно долгий тюремный срок.

