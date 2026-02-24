Сыр, фотоаппарат и духи: в Омске задержали «многоцелевого» воришку

На протяжении двух недель омская полиция разыскивал дерзкого воришку, который «работал» сразу в трех городских округах: Ленинском, Центральном и Кировском. Следователей поражала на только широта «географии» совершенных по одинаковым признакам краж, но и «всеядность» преступника. Так на его счету были и сворованные сыр, масло и кофе в продуктовых супермаркетах, парочка флаконов с дорогими женскими духами из парфюмерного бутика, а также фотоаппарат и ноутбук из магазинов, торгующих бытовой техникой и электроникой.