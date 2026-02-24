Ричмонд
Волгоградец упал в тепловую камеру во дворе многоэтажки

Она была открыта на время работ и огорожена.

Источник: Комсомольская правда

ЧП произошло в выходные на севере Волгограда. На улице Николая Отрады мужчина упал в тепловую камеру, которую на время работ открыли коммунальщики. Как рассказали в ресурсоснабжающей организации, она была огорожена в соответствии с нормами безопасности.

На место приехали коммунальщики, скорая. Мужчине помогли выбраться, врачи скорой сразу же осмотрели его. Волгоградцам стоит быть внимательнее: несмотря на снег, в разных районах города специалисты сейчас меняют участки сетей водоснабжения и водоотведения.