Волгоградец упал в тепловую камеру во дворе многоэтажки

ЧП произошло в выходные на севере Волгограда. На улице Николая Отрады мужчина упал в тепловую камеру, которую на время работ открыли коммунальщики. Как рассказали в ресурсоснабжающей организации, она была огорожена в соответствии с нормами безопасности.