Поножовщина в общественном транспорте Башкирии: 16-летний мальчик в больнице

В Башкирии подростка ранили во время драки в общественном транспорте.

Источник: Комсомольская правда

В селе Юмагузино (Кугарчинский район Башкирии) произошел конфликт в общественном транспорте, в результате которого пострадал 16-летний юноша. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранение республики Айрат Рахматуллин.

Подростка доставили в Мраковскую центральную районную больницу с колото-резаным ранением. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Пострадавший находится в палате интенсивной терапии, лечение продолжается.

