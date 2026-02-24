Поножовщина в общественном транспорте Башкирии: 16-летний мальчик в больнице

В селе Юмагузино (Кугарчинский район Башкирии) произошел конфликт в общественном транспорте, в результате которого пострадал 16-летний юноша. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранение республики Айрат Рахматуллин.
Подростка доставили в Мраковскую центральную районную больницу с колото-резаным ранением. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Пострадавший находится в палате интенсивной терапии, лечение продолжается.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.