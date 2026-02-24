Ричмонд
Рабочего зажало станком на заводе в Нижегородской области

Пострадавший в больнице.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области на заводе зажало станком рабочего — мужчина выжил, но серьезно пострадал и сейчас находится в больнице. Об этом сообщает Госинспекция по труду региона.

Инцидент произошел 18 февраля в цехе обработки АО «СМК Кулебаки». Во время работы в листовом пролете портал станка лазерной резки наехал на 52-летнего газорезчика, который находился между раскройным столом и направляющим рельсом.

В результате наезда мужчина получил тяжелую травму правой ноги — медики диагностировали множественные переломы и травматический шок. Пострадавшего экстренно доставили в больницу.

Государственная инспекция труда в Нижегородской области уже инициировала расследование происшествия. Как сообщил главный госинспектор труда региона Илья Мошес, специалистам предстоит установить все обстоятельства и причины, которые привели к трагедии на производстве.