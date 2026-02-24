Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане задержали двух транс-персон*, подозреваемых в заражении ВИЧ

В Казахстане задержали двух граждан, подозреваемых в умышленном заражении ВИЧ.

Источник: © РИА Новости

АСТАНА, 24 фев — РИА Новости. Два трансвестита, подозреваемых в умышленном заражении ВИЧ, задержаны в городе Атырау на западе Казахстана, сообщает пресс-служба департамента полиции Атырауской области.

«В Атырау задержаны двое граждан 23 и 28 лет, которые, зная о наличии у них ВИЧ-инфекции и состоя на специализированном медицинском учёте с декабря 2025 года, продолжали оказывать платные интимные услуги под видом транс-персон*», — говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что возбуждено уголовное дело по признакам заражения другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, заведомо знавшим о наличии у него этого заболевания, подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Сообщается, что в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, устанавливается круг потерпевших.

Законодательством Казахстана осознанное создание угрозы жизни и здоровью граждан рассматривается как тяжкое преступление, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

*ЛГБТ*-движение признано экстремистским и запрещено в России.