Два человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Краснодаре

В Краснодаре при столкновении легковушки и автобуса пострадали два человека.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса. В результате аварии пострадали водитель легковушки и один из пассажиров, их госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Как сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114, двигаясь по улице Ялтинской, превысил безопасную скорость и допустил наезд на разделительное ограждение. После этого его машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с рейсовым автобусом ПАЗ под управлением 45-летнего водителя.

К счастью, в автобусе в момент аварии пассажиров не было. В настоящее время проводится проверка обстоятельств аварии.