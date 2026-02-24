Два человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Краснодаре

Как сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114, двигаясь по улице Ялтинской, превысил безопасную скорость и допустил наезд на разделительное ограждение. После этого его машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с рейсовым автобусом ПАЗ под управлением 45-летнего водителя.