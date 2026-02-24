Ричмонд
Один человек погиб и четверо пострадали при ДТП в Ленобласти

В результате столкновения Renault Fluence и Lada XRAY на автодороге «Лодейное Поле — Вытегра» скончался 58-летний мужчина. Травмы различной степени тяжести получили оба водителя и двое пассажиров иномарки. По предварительной информации, причиной аварии стал выезд на встречную полосу.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Лодейнопольском районе Ленинградской области полиция проводит проверку по факту смертельной аварии. В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погиб 58-летний мужчина, еще четыре человека госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, 23 февраля около 14:00 на 6-м километре автодороги «Лодейное Поле — Вытегра» 36-летняя женщина за рулем Renault Fluence двигалась от города Подпорожье. В зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен» она выехала на встречную полосу и совершила столкновение с автомобилем Lada XRAY.

В результате аварии пассажир отечественной машины от полученных травм скончался на месте происшествия. Оба водителя, а также двое пассажиров иномарки доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.