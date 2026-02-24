Один человек погиб и четверо пострадали при ДТП в Ленобласти

В Лодейнопольском районе Ленинградской области полиция проводит проверку по факту смертельной аварии. В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погиб 58-летний мужчина, еще четыре человека госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.