Один человек погиб и четверо пострадали при ДТП в Ленобласти

В Лодейнопольском районе Ленинградской области полиция проводит проверку по факту смертельной аварии. В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погиб 58-летний мужчина, еще четыре человека госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По предварительным данным, 23 февраля около 14:00 на 6-м километре автодороги «Лодейное Поле — Вытегра» 36-летняя женщина за рулем Renault Fluence двигалась от города Подпорожье. В зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен» она выехала на встречную полосу и совершила столкновение с автомобилем Lada XRAY.
В результате аварии пассажир отечественной машины от полученных травм скончался на месте происшествия. Оба водителя, а также двое пассажиров иномарки доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.