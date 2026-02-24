В Иркутске и районе семь детей пострадали в ДТП за три дня. Так, 15 февраля 2026 года водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» ехал по улице Промышленной в поселке Маркова и не справился с управлением. Иномарка съехала в кювет и наехала на препятствие. В результате аварии травмы получили две школьницы, которые были на пассажирских сиденьях. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской Госавтоинспекции.
— Вечером 22 февраля 24-летний водитель «Субару Форестер» двигался по дороге «Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово», при повороте налево в сторону деревни Куда столкнулся со встречным автомобилем «Тойота Ленд Крузер Прадо». В результате ДТП медицинская помощь потребовалась двум детям из автомобиля «Субару», а также двум несовершеннолетним из «Тойоты». Все пострадавшие доставлены в больницу, — уточнили в полиции.
Иномарка съехала в кювет и наехала на препятствие УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.
На следующий день в результате столкновения трех иномарок на улице Олега Кошевого в Иркутске травмы получила 10-летняя пассажирка машины «Киа Рио». Она получила ушибы. Прокуратура контролирует проверки по всем ДТП.