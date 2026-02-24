В Иркутске и районе семь детей пострадали в ДТП за три дня. Так, 15 февраля 2026 года водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» ехал по улице Промышленной в поселке Маркова и не справился с управлением. Иномарка съехала в кювет и наехала на препятствие. В результате аварии травмы получили две школьницы, которые были на пассажирских сиденьях. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской Госавтоинспекции.