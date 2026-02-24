Иностранца задержали в порту Курык после «общения» с полицейским и отправили в суд

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Мангистауской области, Каракиянским районным судом рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении иностранца за неповиновение законному требованию сотрудника полиции (ч.1 ст. 667 КоАП).
Судом установлено, что 26 января 2026 года мужчина, находясь в порту Курык в состоянии алкогольного опьянения, не выполнил законное требование сотрудника полиции в связи с исполнением им служебных обязанностей.
В ходе судебного заседания правонарушитель признал свою вину и просил суд применить более легкое взыскание.
Вина подтверждена протоколом об административном правонарушении, рапортом инспектора полиции и объяснениями иностранца.
Санкция ч.1 ст. 667 КоАП предусматривает взыскание в виде штрафа в размере 30 МРП либо административного ареста на срок до 15 суток.
Постановлением суда мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения и на него возложено взыскание в виде ареста на 5 суток.
Постановление вступило в законную силу.