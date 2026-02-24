Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иностранца задержали в порту Курык после «общения» с полицейским и отправили в суд

В Мангитауской области на 5 суток арестовали иностранца за неповиновение законному требованию сотрудника полиции в порту Курык, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Мангистауской области, Каракиянским районным судом рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении иностранца за неповиновение законному требованию сотрудника полиции (ч.1 ст. 667 КоАП).

Судом установлено, что 26 января 2026 года мужчина, находясь в порту Курык в состоянии алкогольного опьянения, не выполнил законное требование сотрудника полиции в связи с исполнением им служебных обязанностей.

В ходе судебного заседания правонарушитель признал свою вину и просил суд применить более легкое взыскание.

Вина подтверждена протоколом об административном правонарушении, рапортом инспектора полиции и объяснениями иностранца.

Санкция ч.1 ст. 667 КоАП предусматривает взыскание в виде штрафа в размере 30 МРП либо административного ареста на срок до 15 суток.

Постановлением суда мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения и на него возложено взыскание в виде ареста на 5 суток.

Постановление вступило в законную силу.