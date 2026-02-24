Ричмонд
В Омской области обманули директора банка на 54 тысячи рублей

Управляющий филиалом одного из ведущих российских банков в Азовском районе, пытаясь совершить покупку на сайте частных объявлений, нарвался на мошенников.

Источник: Комсомольская правда

Полиция в Азовском районе приняла заявление от местного директора филиала одного из российских банков. 40-летний банкир потерял 54 тысячи рублей, пытаясь совершить покупку на популярном сайте частных объявлений.

В своем объяснении следователям мужчина рассказал, что на одном из популярных сайтом частных объявлений нашел нужную ему запчать для личного автомобиля. Цена была очень выгодной, и банкир потерял бдительность, стараясь скорее приобрести недорогой товар. Мужчина даже согласился на требование продавца о стопроцентной предоплате. А после того, как он перевел обговоренные 54 тысячи рублей на указанный ему номер счета, «продавец» перестал выходить с ним на связь и заблокировал его номер. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество» и предпринимает усилия по розыску киберпреступника.