В Омской области обманули директора банка на 54 тысячи рублей

В своем объяснении следователям мужчина рассказал, что на одном из популярных сайтом частных объявлений нашел нужную ему запчать для личного автомобиля. Цена была очень выгодной, и банкир потерял бдительность, стараясь скорее приобрести недорогой товар. Мужчина даже согласился на требование продавца о стопроцентной предоплате. А после того, как он перевел обговоренные 54 тысячи рублей на указанный ему номер счета, «продавец» перестал выходить с ним на связь и заблокировал его номер. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество» и предпринимает усилия по розыску киберпреступника.