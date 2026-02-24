Более 6,5 миллиона рублей выманили мошенники у двух семей из Челябинской области

Так, 53-летняя жительница Златоуста искала подработку в интернете и наткнулась на объявление о заработке на криптовалюте. Женщина оставила свои данные, а затем с ней связались «кураторы», которые позволили ей вывести первый доход, — вложив 10 тысяч рублей, она получила обратно 24 тысячи. В итоге пострадавшая перевела накопленных 550 тысяч рублей. Преступники пошли дальше и для «разблокировки» счёта потребовали участие третьих лиц, втянув родственников и коллег жительницы. Злоумышленники выманили 4 778 000 рублей.