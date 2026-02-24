Ричмонд
Более 6,5 миллиона рублей выманили мошенники у двух семей из Челябинской области

На этот раз жертвами мошенников стали сразу две семьи из Златоуста. Они поверили в быстрый заработок, но в итоге лишились более 6,5 миллиона рублей. Рассказываем подробности инцидентов.

Источник: Pchela.News

Так, 53-летняя жительница Златоуста искала подработку в интернете и наткнулась на объявление о заработке на криптовалюте. Женщина оставила свои данные, а затем с ней связались «кураторы», которые позволили ей вывести первый доход, — вложив 10 тысяч рублей, она получила обратно 24 тысячи. В итоге пострадавшая перевела накопленных 550 тысяч рублей. Преступники пошли дальше и для «разблокировки» счёта потребовали участие третьих лиц, втянув родственников и коллег жительницы. Злоумышленники выманили 4 778 000 рублей.

Другая 39-летняя жительница хотела создать фотопортрет в мессенджере, но перейдя по рекламной ссылке, случайно попала в группу «инвесторов». Под психологическим давлением злоумышленников она отправила на неизвестные счета 1 757 000 рублей.

— Примечательно, что из этой суммы личных сбережений у неё было всего 18 тысяч рублей — остальные деньги были взяты в кредит под диктовку мошенников, — сообщили полицейские.

А в Челябинске 60-летний мужчина продал автомобиль и лишился накоплений после звонка из «службы доставки от мебельного магазина». Незадолго до этого местный житель действительно купил мебель, поэтому не заподозрил, что общается с мошенниками.