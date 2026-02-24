Ричмонд
Глава кушвинского «Теплодома» остался в СИЗО

Главу МУП «Теплодом» в Кушве, обвиняемого в хищении 1,8 млн, оставили в СИЗО.

Источник: Комсомольская правда

Суд оставил под стражей директора МУП «Теплодом» в Кушве Сергея Фучкина. Напомним, что его, задиректора Андрея Лиханова и подрядчика Андрея Лошагине задержали 7 февраля после жалоб местных жителей на едва теплые батареи.

По версии следствия, Фучкин вместе с сообщниками похитил 1,8 миллиона рублей, выделенных из бюджета Кушвы в качестве субсидий для бесперебойного обеспечения отопления.

— Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьей 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Адвокат Фучкина подал апелляцию, в которой просил смягчить меру пресечения. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил решение без изменений. Коммунальщик останется под стражей до 6 апреля.