Глава кушвинского «Теплодома» остался в СИЗО

Суд оставил под стражей директора МУП «Теплодом» в Кушве Сергея Фучкина. Напомним, что его, задиректора Андрея Лиханова и подрядчика Андрея Лошагине задержали 7 февраля после жалоб местных жителей на едва теплые батареи.
По версии следствия, Фучкин вместе с сообщниками похитил 1,8 миллиона рублей, выделенных из бюджета Кушвы в качестве субсидий для бесперебойного обеспечения отопления.
— Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьей 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Адвокат Фучкина подал апелляцию, в которой просил смягчить меру пресечения. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил решение без изменений. Коммунальщик останется под стражей до 6 апреля.