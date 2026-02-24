15-летняя казахстанка родила от 71-летнего родственника: вынесен приговор по резонансному делу

О резонансном случае стало известно в октябре 2025 года. Сначала сообщалось, что в одном из сел Келесского района Туркестанской области 15-летняя девушка родила от 71-летнего соседа. Затем уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева рассказала некоторые детали. По ее данным, девочка родила в Астане в январе, а заявление по этому факту от ее мамы поступило лишь в октябре.