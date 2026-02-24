Ричмонд
Омских ученых из технического университета осудили за хищение 8,2 миллионов рублей

Также с сотрудников Омского государственного технического университета взыскали всю украденную сумму в счет возмещения имущественного ущерба учебному заведению.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники ведущего технического вуза региона оказались замешаны в многомиллионном воровстве. Суд назначил профессору омского политеха Владимиру Юше и старшему преподавателю Кириллу Щербаню от 2 лет до 4 лет лишения свободы условно.

Первомайским районным судом вынесен приговор по обвинению в мошенничестве профессору омского политеха Владимиру Юше и старшему преподавателю Кириллу Щербаню. В деле также фигурируют знакомые упомянутых сотрудников ведущего технического вуза региона — Дегтярев Н. Г. и Хомицкий А. А. Они также осуждены в рамках этого дела. В ходе следствия было установлено, что фигуранты совершили хищение университетских денежных средств в период с 2018 года по 2020 год. Общая сумма ущерба — свыше 8,2 млн рублей — взыскана с осужденных в пользу ОмГТУ. Наказанием проворовавшимся ученым стали условные сроки — от 2 лет до 4 лет лишения свободы, а также штрафы — от 100 000 рублей до 400 000 рублей.