Чиновника обвинили в изнасиловании в ЗКО: отец девочки сделал новое заявление

Мужчина говорит, что не понимает, как мог не подтвердиться факт. «У них есть признание этого мужчины. Когда его привезли в отдел после нашего заявления о совершенном им насилии, он был пьяный и сознался, что изнасиловал мою дочь. А через два дня он нанял двух адвокатов и стал говорить другое, что думал, что ей 20 лет и что она сама захотела. Если он невиновен, то тогда почему к нам домой приходила его жена, умоляла нас простить его и предлагала деньги нам? И в полиции мне предлагали взять от него деньги. От его братьев в Астане поступали предложения принять деньги. Звучали суммы и 10 миллионов, и 20. Предлагали квартирой взять. Но я отказался. Потому что на дочери, ее судьбе плохо скажется. Она тогда поверит, что все решают деньги, что это главное в жизни. Так нельзя с детьми», — сказал отец.