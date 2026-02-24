Чиновника обвинили в изнасиловании в ЗКО: отец девочки сделал новое заявление

После появления информации о том, что девочка и ее мать отказались от претензий к госслужащему, отец несовершеннолетней заявил, что настаивает на наказании виновного. «Я не отказывался от своего заявления в полицию. Как я дочке буду в глаза смотреть? У меня еще одна дочка, четырех лет, и что, она вырастет, и с ней то же самое произойдет безнаказанно?!» — отметил мужчина.
Он утверждает, что после подачи заявления в полицию в начале января на них с женой и дочерью стали давить. «Уговаривали отказаться от заявления. Жену с дочерью отдельно отводили в кабинет, с ними разговаривали. И они сказали, что им велели. Давили на них сильно. Я этого не знал. Супруге я сказал, что я не буду отказываться от заявления и все сделаю, чтобы дело дошло до суда. Она со мной согласна и знает, что мое слово — последнее», — заявил отец девочки.
Мужчина говорит, что не понимает, как мог не подтвердиться факт. «У них есть признание этого мужчины. Когда его привезли в отдел после нашего заявления о совершенном им насилии, он был пьяный и сознался, что изнасиловал мою дочь. А через два дня он нанял двух адвокатов и стал говорить другое, что думал, что ей 20 лет и что она сама захотела. Если он невиновен, то тогда почему к нам домой приходила его жена, умоляла нас простить его и предлагала деньги нам? И в полиции мне предлагали взять от него деньги. От его братьев в Астане поступали предложения принять деньги. Звучали суммы и 10 миллионов, и 20. Предлагали квартирой взять. Но я отказался. Потому что на дочери, ее судьбе плохо скажется. Она тогда поверит, что все решают деньги, что это главное в жизни. Так нельзя с детьми», — сказал отец.
Также мужчина сообщил, что к ним домой приходили из колледжа и заявили, что поставят девочку на учет. Однако узнав, что насилие случилось днем в обеденное время, отказались от своего намерения. «Это ведь тоже давление. И в полиции нам все время твердили, что моя дочь сама виновата. Это не так. И я буду настаивать, чтобы обвинение было предъявлено. Он должен быть наказан судом», — сказал отец девочки.
Есть еще одна несовершеннолетняя, пострадавшая от госслужащего, утверждает мужчина. «Мы знаем эту семью. С их дочерью он это сделал в декабре. Но они не стали заявлять в полицию почему-то. Возможно, не захотели переживать давление со стороны полиции, его родственников. Он им тоже присылал голосовые сообщения с угрозами», — заявил он.