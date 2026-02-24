Пытавшийся отправить на СВО партию отравленной еды петербуржец предстанет перед судом

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет 20-летний местный житель, обвиняемый в государственной измене и содействии террористической деятельности. Молодой человек по заданию украинских кураторов планировал отправить российским военным продукты, отравленные токсичными веществами. Об этом сообщает телеканал «78».
По версии следствия, фигурант вышел на связь с представителями «Русского добровольческого корпуса» (РДК)* зимой 2025 года, выразив готовность выполнять их задания на территории России.
Вместе с двумя соучастниками обвиняемый вел наблюдение за пунктом сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса и ВС РФ. Они отслеживали маршруты передвижения транспорта с грузами и передавали эти данные кураторам.
В прокуратуре Санкт-Петербурга уточнили, что следующим шагом стала подготовка теракта. Сообщники приобрели более 27 кг токсичного вещества, чтобы отправить в зону СВО партию отравленных продуктов под видом гуманитарной помощи.
Довести план до конца диверсантам помешали сотрудники правоохранительных органов.
Фигуранту предъявлены обвинения сразу по четырем тяжким статьям: госизмена, содействие терроризму, участие в запрещенной организации и попытка теракта. Дело рассмотрит 1-й Западный окружной военный суд. Материалы в отношении его соучастников выделены в отдельное производство.
* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена на территории РФ.