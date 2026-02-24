Пытавшийся отправить на СВО партию отравленной еды петербуржец предстанет перед судом

Житель Северной столицы собирался переправить российским бойцам продукты, нашпигованные химикатами. Для осуществления плана, разработанного совместно с кураторами из Киева, обвиняемый закупил свыше 27 килограммов токсичных веществ, но был перехвачен силовиками. Теперь ему грозит срок за госизмену и попытку теракта.