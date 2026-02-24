Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пытавшийся отправить на СВО партию отравленной еды петербуржец предстанет перед судом

Житель Северной столицы собирался переправить российским бойцам продукты, нашпигованные химикатами. Для осуществления плана, разработанного совместно с кураторами из Киева, обвиняемый закупил свыше 27 килограммов токсичных веществ, но был перехвачен силовиками. Теперь ему грозит срок за госизмену и попытку теракта.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет 20-летний местный житель, обвиняемый в государственной измене и содействии террористической деятельности. Молодой человек по заданию украинских кураторов планировал отправить российским военным продукты, отравленные токсичными веществами. Об этом сообщает телеканал «78».

По версии следствия, фигурант вышел на связь с представителями «Русского добровольческого корпуса» (РДК)* зимой 2025 года, выразив готовность выполнять их задания на территории России.

Вместе с двумя соучастниками обвиняемый вел наблюдение за пунктом сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса и ВС РФ. Они отслеживали маршруты передвижения транспорта с грузами и передавали эти данные кураторам.

В прокуратуре Санкт-Петербурга уточнили, что следующим шагом стала подготовка теракта. Сообщники приобрели более 27 кг токсичного вещества, чтобы отправить в зону СВО партию отравленных продуктов под видом гуманитарной помощи.

Довести план до конца диверсантам помешали сотрудники правоохранительных органов.

Фигуранту предъявлены обвинения сразу по четырем тяжким статьям: госизмена, содействие терроризму, участие в запрещенной организации и попытка теракта. Дело рассмотрит 1-й Западный окружной военный суд. Материалы в отношении его соучастников выделены в отдельное производство.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена на территории РФ.