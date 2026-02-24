В Ростове из-за пожара эвакуировали 20 жильцов многоквартирного дома

На проспекте Шолохова в Ростове-на-Дону произошел пожар в многоквартирном доме. Об этом 24 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Как уточнили в ведомстве, горение происходило в одной из квартир. Вызов в экстренную службу поступил в 4:18 утра. Пламя на 15 кв. метрах полностью потушили в 4:52.
Во время тушения пожарные эвакуировали 20 жильцов дома, спасли троих. Всего от МЧС на месте работали 25 человек, использовалось семь единиц техники.
