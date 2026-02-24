Ричмонд
В Ростове из-за пожара эвакуировали 20 жильцов многоквартирного дома

На Шолохова в Ростове потушили пожар в жилом доме.

Источник: Комсомольская правда

На проспекте Шолохова в Ростове-на-Дону произошел пожар в многоквартирном доме. Об этом 24 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Как уточнили в ведомстве, горение происходило в одной из квартир. Вызов в экстренную службу поступил в 4:18 утра. Пламя на 15 кв. метрах полностью потушили в 4:52.

Во время тушения пожарные эвакуировали 20 жильцов дома, спасли троих. Всего от МЧС на месте работали 25 человек, использовалось семь единиц техники.

