В загородном комплексе под Воронежем сгорел вольер для животных

Огонь полностью уничтожил одно из строений и повредил соседнее.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже утром 24 февраля произошел пожар в загородном комплексе «Дивный», расположенном на Кожевенном кордоне. Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 6:29.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области, огонь охватил вольер, предназначенный для содержания животных. В результате инцидента строение было полностью уничтожено пламенем. Кроме того, огонь успел повредить стену соседнего вольера.

На место происшествия оперативно прибыли три пожарных расчета, в составе которых работали 12 человек. Спасателям удалось полностью ликвидировать возгорание к 7:14.

В ведомстве подчеркнули, что в результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания и нанесенный ущерб в настоящий момент устанавливаются.