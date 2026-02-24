Верховный суд Татарстана отпустил под домашний арест Станислава Шевырёва

Напомним, с чего началось разбирательство по делу о покушении на Ирину Шевырёву. «Татар-информ» сообщал, что 14 октября возле гимназии № 94 на 34-летнюю Ирину Шевырёву с ножом набросился неизвестный мужчина в мотоциклетном шлеме. Как выяснилось позже, это был Рифат Султанов. Он нанес ей несколько ударов ножом, в том числе в шею. Женщине удалось выжить только благодаря тому, что она активно сопротивлялась. Ее госпитализировали в реанимацию одной из больниц.
Под подозрение следствия попали шестеро, среди них муж Ирины Иван Шевырёв и ее свекор Станислав Шевырёв. Оба — известные в Казани бизнесмены, работают в фирме «Волга-Автодор» — когда-то именно Станислав Шевырёв основал эту фирму. Также в покушении обвиняют начальника службы безопасности «Волга-Автодора» Андрея Черкасина и его подчиненного — начальника смены охраны Булата Галлямова. Непосредственный исполнитель покушения — Рифат Султанов и его сообщник, который следил за Шевырёвой, Бурихон Хамидов работали в «Волга-Автодоре» неофициально.