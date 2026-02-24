Верховный суд Татарстана отпустил под домашний арест Станислава Шевырёва

Напомним, с чего началось разбирательство по делу о покушении на Ирину Шевырёву. «Татар-информ» сообщал, что 14 октября возле гимназии № 94 на 34-летнюю Ирину Шевырёву с ножом набросился неизвестный мужчина в мотоциклетном шлеме. Как выяснилось позже, это был Рифат Султанов. Он нанес ей несколько ударов ножом, в том числе в шею. Женщине удалось выжить только благодаря тому, что она активно сопротивлялась. Ее госпитализировали в реанимацию одной из больниц.