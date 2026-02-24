В Шереметьево пресекли попытку вывезти в Китай более 450 наград и бюст Ворошилова

Экспертиза установила, что 292 предмета из изъятой партии были выпущены более 50 лет назад и признаны культурными ценностями. В их числе — ордена Красной Звезды и «Знак Почета», а также медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За оборону Москвы» и «За победу над Германией».