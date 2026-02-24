Ричмонд
В Шереметьево пресекли попытку вывезти в Китай более 450 наград и бюст Ворошилова

Россиянин пытался вывезти в Китай целый музей советских наград. В багаже пассажира таможенники обнаружили 455 орденов и медалей, а также бронзовый бюст маршала Ворошилова.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Агентство «Москва»

Сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево пресекли незаконный вывоз в КНР крупной коллекции исторических ценностей. У пассажира изъяли почти полтысячи предметов, включая боевые награды Великой Отечественной войны и скульптуру советского маршала. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Федеральную таможенную службу.

Мужчину остановили во время выборочного контроля на рейсе в Пекин. Он намеревался пройти через «зеленый коридор», но при сканировании багажа инспекторы заметили множество однородных предметов. Досмотр показал, что россиянин вез с собой целый музей: 455 государственных наград, 37 архивных документов и бронзовый бюст Климента Ворошилова.

Экспертиза установила, что 292 предмета из изъятой партии были выпущены более 50 лет назад и признаны культурными ценностями. В их числе — ордена Красной Звезды и «Знак Почета», а также медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За оборону Москвы» и «За победу над Германией».

Владелец багажа заявил, что это его личная коллекция, но не смог предъявить разрешительные документы на вывоз. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде культурных ценностей, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.