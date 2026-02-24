В Молдове 77-летний мужчина приговорен к 11 годам тюрьмы за изнасилование 7-летней девочки: Он сказал, что растил дочку соседей себе в жёны

77-летний житель центрального района Молдовы приговорен к 11 годам тюрьмы закрытого типа за изнасилование 7-летней соседки в мае 2024 года, сообщает прокуратура.
По данным прокуратуры, мужчина заманил ребенка к себе домой. О преступлении стало известно после рассказа девочки родителям, а также благодаря показаниям свидетельницы, которой пьяный подсудимый заявил, что «растит ребенка себе в жены».
