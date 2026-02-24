Чиновник из Верхнеуральска зарабатывал на фиктивной уборке снега

Сумма контракта составила 308 тысяч рублей. Из них порядка 270 тысяч Моисеев забрал себе, остальное досталось бизнесмену. Схему вскрыли сотрудники УЭБиПК областного Главка МВД при содействии коллег из СК. Задержание чиновника проходило при силовой поддержке бойцов СОБР. В отношении Моисеева возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Суд отправил его под стражу на два месяца.