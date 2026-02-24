Жители Уфы жалуются на сбои в мобильном интернете

Жители Уфы массово сообщают о проблемах с мобильным интернетом. По словам горожан, ограничения затронули Зеленую рощу, окрестности Горсовета и Театра кукол, а также вторую и третью линии домов на проспекте Октября.
Люди жалуются, что не могут открыть мобильные приложения банков, а социальная сеть «ВКонтакте» работает с перебоями. Обычно такие сбои происходят при введении режима беспилотной опасности, однако сегодня, 24 февраля, этот режим официально не объявляли.
Напомним, что ранее Минцифры обновило «белый список» ресурсов, которые продолжают работать даже при ограничениях доступа в интернет. В него включили сайт «Комсомольской правды», что позволит изданию функционировать в любых условиях.
