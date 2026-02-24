Жители Уфы жалуются на сбои в мобильном интернете

Люди жалуются, что не могут открыть мобильные приложения банков, а социальная сеть «ВКонтакте» работает с перебоями. Обычно такие сбои происходят при введении режима беспилотной опасности, однако сегодня, 24 февраля, этот режим официально не объявляли.