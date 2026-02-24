Петербуржец украл духи в Пулково и улетел в Нижний Новгород

— Оперативники уголовного розыска выяснили, что к краже причастен 43-летний петербуржец. Мужчина спокойно прогуливался по магазину, дождался момента, когда за ним никто не наблюдает, и просто забрал товар. После этого он благополучно улетел рейсом в Нижний Новгород. Сумма ущерба составила больше 15 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.