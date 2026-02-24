Петербуржец украл духи в Пулково и улетел в Нижний Новгород

В аэропорту Пулково транспортная полиция раскрыла кражу в магазине беспошлинной торговли. Представитель дьюти-фри, расположенного в зоне вылета внутренних рейсов, заявил о пропаже флакона духов с витрины.
— Оперативники уголовного розыска выяснили, что к краже причастен 43-летний петербуржец. Мужчина спокойно прогуливался по магазину, дождался момента, когда за ним никто не наблюдает, и просто забрал товар. После этого он благополучно улетел рейсом в Нижний Новгород. Сумма ущерба составила больше 15 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.
В отношении любителя парфюма возбудили уголовное дело по статье «Кража». До суда его оставили под подпиской о невыезде.
Ранее «КП-Петербург» писала, что 2,7 млн пассажиров обслужили вокзалы Петербурга в январе 2026 года.