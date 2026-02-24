Вот и отметили праздник: в интимном месте двоих уфимцев застряли стакан и мандарин

В Уфе в праздничный день сразу двоих друзей пришлось госпитализировать из-за застрявших в них посторонних предметов. Об этом сообщил канал «Честный репортаж».
Инцидент произошел в День защитника Отечества, 23 февраля. Как рассказали пострадавшие, после распития алкоголя в честь праздника один из них поскользнулся и упал пятой точкой на стакан. Приятель поспешил ему помочь и, по его словам, тоже внезапно споткнулся и приземлился тем же местом, но уже на мандарин. После безуспешных попыток вытащить из себя посторонние предметы уфимцы обратились к медикам.
Врачи изрядно удивились этой истории и помогли пациентам: в случае с первым обошлись без хирургического вмешательства, а вот второму все-таки пришлось перенести операцию. Обоих в итоге отпустили домой. Медики призвали их держать свои интимные места в покое и впредь быть аккуратнее.
Напомним, в Уфе только за текущий год это уже третий такой деликатный случай. Так, в новогодние каникулы из пятой точке уфимца достали сразу два мандарина, а в феврале другой житель башкирской столицы два дня проходил с граненым стаканом в интимном месте.