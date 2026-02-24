Ричмонд
Главу самарского завода «Коммунар» обвинили во взяточничестве

Руководитель ФКП «Самарский завод “Коммунар”» Марина Галимова предстала перед судом по обвинению во взяточничестве. Информация об этом содержится в электронной картотеке Волжского районного суда Самарской области.

Источник: Коммерсантъ

Судя по данным картотеки, директору оборонного завода предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ — о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (ст. 285.4 УК РФ) и о даче взятки (ст. 291 УК РФ).

Первое уголовное дело поступило в суд в июле прошлого года, второе — в октябре. В правоохранительных органах «Ъ-Волга» ответили, что не комментируют ситуацию.

Марина Галимова заняла должность главы «Коммунара» в 2015 году. По данным «СПАРК-Интерфакса», она до сих пор является руководителем предприятия.

Самарский завод «Коммунар» специализируется на производстве элементов для оборонной промышленности России, включая порохи. В 2023 году предприятие стало структурой «Ростеха». Завод находится под санкциями Евросоюза.

