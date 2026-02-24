В Челябинской области у доверчивой воспитательницы украли 805 тысяч рублей

В Чебаркуле жертвой телефонных мошенников стала воспитательница детского сада. 26-летняя женщина перевела на чужие счета 805 тыс. рублей.
Как рассказали в региональном ГУ МВД, воспитательнице позвонил самозваный сотрудник налоговой инспекции и потребовал задекларировать все сбережения, а для этого встать в электронную очередь. Женщина поверила в обман и послушно продиктовала код из смс-ки.
Затем ей выслали сообщение от имени «Госуслунг» с просьбой перезвонить. Сомнительная просьба тоже не вызвала у женщины подозрений. Она набрала номер.
Дальше воспитательница верила всем словам мошенников: и что общаться с сотрудниками банка надо в мессенджере, и что с ее счета переводят деньги за границу, и что нужно самой срочно переслать средства на «безопасный счет».
Наивная жительница Чебаркуля сделала десять переводов. Уверенная, что спасла сбережения, она позже рассказала о случившемся мужу. Тот догадался, что супругу обманули, и убедил ее пойти в полицию.
В МВД после обращения женщины возбудили уголовное дело о мошенничестве.