Неслась, вылупив глаза? Дама за рулём могла устроить ДТП с 8 пострадавшими

Как позже пояснили в донском главке МВД России, полицейский в тот день находился не при исполнении служебных обязанностей. Дело в том, что в ночь на 21 февраля в Первомайском районе случилась другая авария, где пострадал дончанин. Его близкие попросили полицейского доставить пострадавшего в больницу. Он ехал на автомобиле, принадлежащем знакомому, вместе с родственниками пострадавшего в медучреждение. К сожалению, мужчина сам не справился с управлением и допустил ДТП… Правоохранители устанавливают все подробности и обстоятелства аварии.