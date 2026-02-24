Неслась, вылупив глаза? Дама за рулём могла устроить ДТП с 8 пострадавшими

В Батайске — всего в 13 км от донской столицы — произошла жуткая авария: столкнулись три иномарки. В результате пострадали восемь человек, четверо из которых — дети.
За рулём автомобиля, спровоцировавшего столкновение, предварительно, находилась женщина.
Тройное столкновение.
Массовое ДТП произошло в Батайске 23 февраля около девяти часов вечера на пересечении улиц Фрунзе и Луначарского. По предварительным данным, 34-летняя водитель за рулём Toyota Raum, двигаясь по второстепенной дороге, не уступила на перекрёстке Volkswagen Polo, следовавшему по главной дороге. За рулём этого автомобиля находился 21-летний водитель.
Иномарки столкнулись, из-за чего Volkswagen вылетел на встречную полосу и врезался в приближающуюся Skoda Fabia. Момент столкновения попал на видео. На кадрах запечатлено, как на перекрёстке столкнулись иномарки чёрного и белого цветов: от мощного удара одну из машин сильно закрутило.
Также Госавтоинспекция опубликовала кадры момента аварии. Все три автомобиля получили серьёзные механические повреждения.
«В результате ДТП травмы получили восемь человек: 34-летний водитель Toyota Raum; 5-летний пассажир Toyota Raum; 21-летний водитель Volkswagen Polo; 45-летний водитель Skoda Fabia; пассажиры Skoda Fabia в возрасте 44, 9, 5 и 3 лет», — уточнили в Госавтоинспекции.
О степени травм пострадавших не сообщается. В Госавтоинспекции подчеркнули, что все доставлены в центральную городскую больницу Батайска.
По информации ГУ МЧС России по Ростовской области, к ликвидации дорожно-транспортного происшествия привлекались от РСЧС 18 человек, а также семь единиц спецтехники, в том числе от МЧС России четыре специалиста и одна единица спецтехники.
Мнения в сети, как водится, разделились. Одни обвиняют в массовой аварии женщину, которая была за рулём Toyota.
«Раз и навсегда лишить виновницу ДТП водительского удостоверения», «Куда летела? Непонятно», «Быстро едешь — медленно понесут», — реагируют на происшествие пользователи.
Другие же отмечают, что водитель Toyota не виновата, просто она могла в силу сложившихся обстоятельств, например, торопиться забрать ребёнка от бабушки в тёмное время суток. Так или иначе, разбираться в происшествии будут компетентные органы.
Смертельные аварии.
К сожалению, это не единственное резонансное ДТП в регионе за последние дни. 21 февраля в Северном жилом массиве Ростова-на-Дону произошла страшная авария: от удара иномарка буквально разлетелась на куски. Трое погибли, ещё двоих с тяжёлыми травмами экстренно доставили в медучреждение.
Как писал rostov.aif.ru, в том чудовищном происшествии погибли сотрудник полиции и супружеская пара. За рулём находился полицейский: по предварительным данным, он не справился с управлением, из-за чего BMW врезалась в опору линии электропередачи.
Как позже пояснили в донском главке МВД России, полицейский в тот день находился не при исполнении служебных обязанностей. Дело в том, что в ночь на 21 февраля в Первомайском районе случилась другая авария, где пострадал дончанин. Его близкие попросили полицейского доставить пострадавшего в больницу. Он ехал на автомобиле, принадлежащем знакомому, вместе с родственниками пострадавшего в медучреждение. К сожалению, мужчина сам не справился с управлением и допустил ДТП… Правоохранители устанавливают все подробности и обстоятелства аварии.
А в Морозовском районе накануне вечером пешеход погиб под колёсами большегруза «КамАЗ». По информации Госавтоинспекции региона, трагедия произошла на трассе «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск» (дорога «Р-260»).
Предварительно, 42-летний водитель «КамАЗа» сбил 29-летнего пешехода, который в тёмное время суток находился на проезжей части. От полученных травм мужчина умер до приезда медиков. Обстоятельства ДТП устанавливаются.