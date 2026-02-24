Курьеров телефонных мошенников задержали в Волгограде

В Волгограде полицейские успешно задержали двух молодых людей, которые помогали телефонным мошенникам обманывать пожилых людей, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.
Стражи порядка вышли на след 28-летнего ранее судимого мужчины и его 19-летнего подельника. Оба они — жители Волгограда. Они выступали в роли курьеров. То есть, когда телефонные аферисты убеждали пожилых волгоградцев, что их родственник попал в беду — например, стал виновником серьезного ДТП — и требовали денег, чтобы избежать уголовной ответственности, именно эти двое приезжали и забирали наличные. Мошенники по телефону искусно играли на чувствах и страхах пенсионеров, заставляя их верить в выдуманные истории.
Полицейские уже установили причастность задержанных к четырем подобным случаям, произошедшим совсем недавно в трех районах. Например, в Краснооктябрьском районе жертвами обмана стали 91-летняя женщина и 87-летний мужчина. Они в общей сложности передали курьерам 380 тысяч рублей и 400 евро. В Дзержинском районе 97-летняя пенсионерка, поверив мошенникам, рассталась с 200 тысячами рублей. А в Тракторозаводском районе 90-летняя местная жительница лишилась 290 тысяч рублей, которые также забрали задержанные.
Сейчас следователи уже возбудили уголовные дела по статьям «Мошенничество». Подозреваемые находятся под стражей.