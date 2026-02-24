Курьеров телефонных мошенников задержали в Волгограде

Стражи порядка вышли на след 28-летнего ранее судимого мужчины и его 19-летнего подельника. Оба они — жители Волгограда. Они выступали в роли курьеров. То есть, когда телефонные аферисты убеждали пожилых волгоградцев, что их родственник попал в беду — например, стал виновником серьезного ДТП — и требовали денег, чтобы избежать уголовной ответственности, именно эти двое приезжали и забирали наличные. Мошенники по телефону искусно играли на чувствах и страхах пенсионеров, заставляя их верить в выдуманные истории.