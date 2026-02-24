Омич зарезал старшего брата и пытался убить свидетельницу его преступления

Кровавая драма разыгралась 27 августа 2025 года в деревне Камышино-Воронежское Муромцевского района. Как выяснило следствие, жестокое преступление произошло после застолья с употреблением спиртных напитков. В ходе общения двух братьев и присутствующей за столом женщины, произошла ссора между мужчинами. Младший брат — 56-летний, ранее судимый сельчанин — стал высказывать даме какие-то претензии. За женщину заступился его 59-летний брат. Без лишних слов он был убит дебоширом, который применил в качестве последнего аргумента нож.