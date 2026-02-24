Омич зарезал старшего брата и пытался убить свидетельницу его преступления

Следственный комитет России по Омской области сообщил сегодня, 24 февраля, о завершении расследования страшной кровавой драмы, произошедшей в августе 2025 года в Муромцевском районе. Дело убийцы своего брата направлено в суд.
Кровавая драма разыгралась 27 августа 2025 года в деревне Камышино-Воронежское Муромцевского района. Как выяснило следствие, жестокое преступление произошло после застолья с употреблением спиртных напитков. В ходе общения двух братьев и присутствующей за столом женщины, произошла ссора между мужчинами. Младший брат — 56-летний, ранее судимый сельчанин — стал высказывать даме какие-то претензии. За женщину заступился его 59-летний брат. Без лишних слов он был убит дебоширом, который применил в качестве последнего аргумента нож.
Более того, расквитавшийся с братом мужчина, решил лишить жизни и свидетеля преступления — женщину, из-за которой произошел конфликт. Она получила несколько ударов ножом, но смогла сбежать от разбушевавшегося преступника. Теперь, находящегося под стражей сельчанина, будут судить по двум статьям: «Убийство» и «Покушении на убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление».
