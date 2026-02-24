Опять обрушение: в Казани из-за снега обвалилась крыша пятиэтажки на Восстания

По предварительной версии, главной причиной обрушения кровли дома стал высокий уровень снега на крыше — толщина снежного покрова достигала от 120 до 140 сантиметров. Последний раз кровлю очищали с одной стороны и по периметру 12 февраля, но этих усилий оказалось недостаточно для того, чтобы избежать обрушения. В настоящее время крышу в срочном порядке очищают от снега.